Политолог заявил, что Россия признала ЛНР и ДНР по границам целых областей
Политолог Неменский: Россия признала ЛНР и ДНР по границам Луганской и Донецкой областей
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:23, 22 февраля 2022
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Google Новости
Россия признала суверенитет ЛНР и ДНР по границам Луганской и Донецкой областей, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования, политолог Олег Неменский телеканалу «360». Если же признавать республики в отличающихся от зафиксированных в их конституциях границах, нужно будет менять их законодательства. На это никто не решится, считает он.
Если мы признаём республики, то только в тех территориях, которые они сами определяют в качестве своих. Других вариантов признания нет — не принято признавать независимость государства, при этом описывать какие-то иные границы, — сказал Неменский.
Он добавил, что Россия, признавая ЛНР и ДНР, действовала на опережение, иначе бы не смогла вмешаться как миротворец в случае наступления Вооружённых сил Украины.
По его мнению, Москва расценивает происходящее глобально, в контексте будущего украинской государственности.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик — вопрос будущего. Она выразила удивление тому, что те, кто ставил во главу угла вопрос прав человека и их жизней, теперь озаботились вопросами границ.