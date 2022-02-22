Политолог заявил, что Россия признала ЛНР и ДНР по границам целых областей

Россия признала суверенитет ЛНР и ДНР по границам Луганской и Донецкой областей, заявил ведущий научный сотрудник Российского института стратегического исследования, политолог Олег Неменский телеканалу «360». Если же признавать республики в отличающихся от зафиксированных в их конституциях границах, нужно будет менять их законодательства. На это никто не решится, считает он.

Если мы признаём республики, то только в тех территориях, которые они сами определяют в качестве своих. Других вариантов признания нет — не принято признавать независимость государства, при этом описывать какие-то иные границы, — сказал Неменский.

Он добавил, что Россия, признавая ЛНР и ДНР, действовала на опережение, иначе бы не смогла вмешаться как миротворец в случае наступления Вооружённых сил Украины.

По его мнению, Москва расценивает происходящее глобально, в контексте будущего украинской государственности.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик — вопрос будущего. Она выразила удивление тому, что те, кто ставил во главу угла вопрос прав человека и их жизней, теперь озаботились вопросами границ.