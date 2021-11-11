Политолог сообщил, почему решение британского суда не вернёт России $3 млрд

Верховный суд Великобритании признает за Украиной обязанность выплатить России долг в $3 млрд за непогашенные Киевом еврооблигации, но чётких сроков не установит. По мнению политолога Никиты Масленникова, на такое решение повлияет сложившаяся политическая обстановка. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Там уже не $3 млрд, а плюс ещё несколько сотен миллионов долларов — проценты, которые набежали за все эти годы. Речь идёт сумме $3,5-4 млрд, — оценил политолог сумму долга.

Он добавил, что Украина пыталась оспорить задолженность, ставя в пример ситуацию с Пакистаном, который занимал деньги под давлением. Но суд постановил, что этот прецедент нельзя применить к украинскому долгу. Масленников считает, что сейчас международные суды достаточно корректно и отчасти справедливо выносят решения в отношении всех долгов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев упрекнул Украину в невыплате долга. Он заявил, что страна должна выполнять взятые международные обязательства независимо от того, кто в ней находится у власти.