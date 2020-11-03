Политолог рассказал, при каком условии Трамп признает поражение на выборах

Профессор Фуданьского университета Шэнь И назвал условие, при котором действующий президент США Дональд Трамп признает поражение на выборах.
Эксперт отметил, что результаты голосования с большой вероятностью опубликуют не так быстро.
Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос, — считает он.
По его словам, несмотря на то что опросы общественного мнения говорят о лидирующей позиции кандидата от демократов Джо Байдена, электоральная база американского лидера очень прочная.
Если судить по итогам выборов 2016 года, то они отличаются от опросов общественного мнения, — добавил Шэнь И.
Он также считает, что любое объявление о победе до обнародования официальных итогов может вызвать беспорядки. Как предполагает профессор, Трамп может заранее объявить себя победителем, что приведёт к конституционному кризису в США, а такого развития событий никто не желает. При этом он подчеркнул, что ни один из кандидатов пока не готов признать поражение,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова заявила, что победа Трампа на выборах в США способна породить волну популизма по всему миру.