Политолог рассказал, при каком условии Трамп признает поражение на выборах

https://static.news.ru/photo/511a500a-1e61-11eb-b701-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool via CNP/Global Look Press

Профессор Фуданьского университета Шэнь И назвал условие, при котором действующий президент США Дональд Трамп признает поражение на выборах.

Эксперт отметил, что результаты голосования с большой вероятностью опубликуют не так быстро.

Трамп не признает поражение, пока не будет посчитан последний голос, — считает он.

По его словам, несмотря на то что опросы общественного мнения говорят о лидирующей позиции кандидата от демократов Джо Байдена, электоральная база американского лидера очень прочная.

Если судить по итогам выборов 2016 года, то они отличаются от опросов общественного мнения, — добавил Шэнь И.

Он также считает, что любое объявление о победе до обнародования официальных итогов может вызвать беспорядки. Как предполагает профессор, Трамп может заранее объявить себя победителем, что приведёт к конституционному кризису в США, а такого развития событий никто не желает. При этом он подчеркнул, что ни один из кандидатов пока не готов признать поражение, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова заявила, что победа Трампа на выборах в США способна породить волну популизма по всему миру.