Политолог рассказал о выгодном варианте освобождения россиян в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/a40ae204-d7e2-11ea-960a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко столкнулся с политической дилеммой в вопросе по задержанным в стране россиянам. Любое из решений для главы республики может иметь негативные последствия. Такое мнение высказал директор Центра восточноевропейских исследований, политолог Андрей Окара.

Решение вернуть их в РФ и сказать, что всё нормально, никаких претензий нет, — серьезный вызов и Украине, и Западу, и международному праву. Это укрепит его (Лукашенко. — NEWS.ru) имидж как последнего диктатора Европы, — считает эксперт.

По его мнению, лидер Белоруссии не сможет так поступить. Сценарий с выдачей задержанных россиян на Украину также негативно скажется на Лукашенко, поскольку будет «колоссальным вызовом Кремлю и лично Путину».

Эксперт отметил, что лидер Белоруссии не сможет «просто так» отдать россиян, поскольку для него это будет имиджевой утратой.

Сначала их арестовали, а потом Кремль надавил, и Лукашенко отдал. Это имиджевая утрата, поэтому Лукашенко ищет компромиссный путь, который мог бы сгладить все возможные негативы со всех сторон, — считает Окара.

В беседе с «Политикой сегодня» специалист высказал мнение, что Лукашенко может попытаться стать посредником между Россией и Украиной. Для этого глава Белоруссии может выступить с предложением вернуть задержанных в Россию в обмен на украинцев. Этот компромиссный вариант является для Лукашенко самым выигрышным и реалистичным, особенно если выбрать его перед выборами, чтобы получить электоральные очки, отметил эксперт.

Таким образом, он поспособствует обменным процессам в контексте минских переговоров и уменьшит негатив как со стороны Кремля, так и Украины и Запада, — считает Окара.

Эксперт отметил, что если Белоруссия выдаст россиян Украине, тогда они попадут в так называемый обменный фонд. После этого их могут обменять на оказавшихся в плену в Донбассе украинцев.

NEWS.ru писал, что Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском более 30 россиян. Если они не приедут в Минск, Белоруссия сама решит вопрос с задержанными. Действовать в отношении «33 богатырей» Лукашенко пообещал «на основании законов и человечности».

29 июля о задержании 33 наёмников иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. СК Белоруссии уточнил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике в период избирательной кампании. Выборы в стране должны пройти 9 августа.