Политолог предрёк сближение России и Белоруссии из-за миграционного кризиса

Миграционный кризис на польско-белорусской границе приведёт к санкциям со стороны Запада, которые сблизят Белоруссию и Россию, рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Александр Вершинин. По его словам, Варшава не пускает к себе белорусов, так как опасается экономического кризиса.

То, что санкции будут, — это факт. Даже если европейские представители согласятся с тем, что Лукашенко не гонит мигрантов в ЕС специально, санкции все равно наложат из-за того, что белорусы допустили такой кризис. Ограничительные меры против Белоруссии и возможное обвинение российской стороны закончатся очередным сближением Минска и Москвы, — сказал он.

Он добавил, что нельзя обвинить кого-то одного в росте числа мигрантов, потому что к этому привело множество факторов.

Ранее белорусские пограничники заявили, что Польша стянула к границе напротив лагеря беженцев боевую технику. До этого Минобороны Польши опубликовало видео движения к этому месту большой группы белорусских военных.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Министр иностранных дел Польши Петр Вавжик считает, что власти Белоруссии хотят довести ситуацию на границе с Польшей до смертельных жертв.