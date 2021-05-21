Политолог: переговоры Лаврова и Блинкена можно считать успехом

https://static.news.ru/photo/40b9c16c-bac6-11eb-9fe4-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен и Сергей Лавров Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua/Global Look Press

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике можно считать достаточным успехом на фоне ухудшения отношений между странами, считает директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, передаёт ТАСС.

Отношения между США и Россией достигли настолько низкого уровня, что даже сам факт того, что Блинкен и Лавров не подрались и не обменялись ругательствами на этой встрече в Исландии, уже следует считать достаточно успешным исходом, — заявил политолог.

По его словам, учитывая обострение отношений и все накопившиеся проблемы, многие опасались повторения «катастрофической встречи» Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом Госсовета КНР Ван И и главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, которая состоялась в Анкоридже в марте. Кузнецов напомнил, что американский госсекретарь тогда начал переговоры с обвинения в адрес Китая, на что получил жёсткий ответ.

Лавров заранее предостерёг, что Россия вслед за Китаем не станет терпеть подобных проявлений американского высокомерия. Блинкен и Байден, вероятно, восприняли это сообщение, — предположил эксперт.

Он добавил, что во время встречи Блинкен и Лавров «спокойно и уважительно» рассказали о том, с чем они не согласны, а также определили сферы, которые представляют совместный интерес.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о результатах переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Поднятые на встрече вопросы пошли на доклад к президентам стран.