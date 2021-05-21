Захарова подвела итоги встречи Лаврова и Блинкена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о результате переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Поднятые на встрече вопросы пошли на доклад к президентам стран, сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова
Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась. И те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения, — пояснила Захарова.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров после переговоров с Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос об ожидаемой встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. У министра хотели узнать, дал ли Кремль согласие на встречу президентов. Лавров в ответ отметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».