Захарова подвела итоги встречи Лаврова и Блинкена

https://static.news.ru/photo/cb5dedb4-ba78-11eb-88a5-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о результате переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике. Поднятые на встрече вопросы пошли на доклад к президентам стран, сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова отметила , что встреча на полях Арктического совета, продолжавшаяся около двух часов, стала развитием телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся в апреле.

Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась. И те итоги или те вопросы, которые в ходе этой встречи поднимались, этот обмен мнениями, который состоялся, и те направления, которые были обозначены, уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения, — пояснила Захарова.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров после переговоров с Энтони Блинкеном в шутливой форме ответил на вопрос об ожидаемой встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. У министра хотели узнать, дал ли Кремль согласие на встречу президентов. Лавров в ответ отметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».