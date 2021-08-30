Политолог оценил новый способ Украины вернуть Крым

Вероятность того, что Крым самостоятельно сам захочет вернуться под юрисдикцию Киева, маловероятна. Такое мнению в беседе с Lenta.ru высказал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил, что если создать настолько успешное государство, то регионы сами захотят стать частью страны. Также для развала России он предложил «полную конфронтацию».

Как отметил специалист, на Украине из года в год людям становится жить только труднее, власти показали свою неспособность вести грамотную экономическую политику.

Журавлёв усомнился, что Украине хватит ресурсов, чтобы довести РФ до развала. По его словам, конфронтация, которая велась с момента присоединения Крыма к России, за все эти годы принесла больше вреда Киеву, чем Москве. К тому же, по его словам, этого до сих пор не удалось достичь даже Западу.

Построение рая в стране теоретически, может, и привело бы к желанию Крыма, а заодно Польши и Венгрии стать частью Украины, но вопрос в том, насколько возможно создание столь привлекательного государства. Увы, но из года в год там живётся только хуже. Даже Советскому Союзу до коммунизма было ближе, чем Украине до рая, — подчеркнул политолог.

По его мнению, вероятность того, что кто-то захочет войти в состав Украины, очень низка, поскольку власти не развивают те отрасли, которые действительно нужны. Для экономики Киева основные отрасли — это сельское хозяйство и металлургия, которых на мировом рынке сейчас переизбыток, отметил эксперт.

Ранее заявление экс-замглавы МИД Украины Александра Чалого о «возвращении» полуострова в состав соседней страны оценил и сенатор от Крыма и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он заявил, что республика сможет восстановиться и начать развиваться как социальное государство, если начнёт ориентироваться на отношения с Россией. Политик отметил, что при нынешних «скандальных, вздорных и вороватых» киевских властях это невозможно.