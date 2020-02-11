https://static.news.ru/photo/ee1108ee-4cd5-11ea-aaed-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смена куратора украинского направления в Москве назрела со сменой политической власти в Киеве. Такое мнение высказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Он отметил, что предшественник Дмитрия Козака в этом сегменте внешней политики Владислав Сурков занимал достаточно жёсткие позиции. Теперь же пришла пора более дипломатичного подхода.

Фигура Козака здесь очень приемлема, он человек прагматичный, в то же время он не раз показал способность достигать многосторонние компромиссы и в России, и за рубежом — по самым серьёзным вопросам, — цитирует Данилова РИА Новости.

По его словам, Козака знают как человека, способного к урегулированию вопросов и нацеленного на результат. Если на украинское направление назначен замглавы администрации российского лидера, значит «президент поставил перед ним вполне конкретные задачи», уверен Данилов

Он уточнил, что Козак входит в ближний круг российского президента. Поэтому задача руководства Украины — найти для него визави, который также смог бы в полной мере представлять высшую власть.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально сообщил, что Козаку поручены вопросы внешней политики на украинском направлении.