Политолог объяснил, почему «Зелёные» выступили против санкций США по СП-2

Немецкая партия «Зелёные» выступила против санкций США по «Северному потоку — 2», так как не хотела «сбить» переговорный процесс с правящей партией социал-демократов, пояснил политолог Сергей Марков. В беседе с Lenta.ru он уточнил, что позиция Германии по российскому газопроводу в целом ужесточилась.

До избирательной кампании партия выступала против «Северного потока — 2», но после выборов на протяжении нескольких недель сохраняла молчание по этому вопросу. Дело в том, что сейчас она участвует в коалиционных переговорах с социал-демократами, всегда выступавшими за проект газопровода. То есть «Зелёные» просто не хотели сбить этот переговорный процесс, выступая против важных для своих партнёров позиций, — подчеркнул Марков.

Он напомнил, что «Зелёные» сильно связаны с демократической партией США, поэтому их идущие вразрез с политикой американских партнёров заявления кажутся крайне нереалистичными. Политолог пояснил: недавно, впервые за долгое время партия выступила с критикой «Северного потока — 2». По мнению Маркова, это может означать, что новая правящая коалиция в бундестаге, которая будет сформирована в ближайшие недели, скорее всего возложит ответственность за миграционный кризис у польско-белорусской границы на Россию.

Ранее депутат фракции партии «Союз 90 / Зелёные» в немецком бундестаге Омид Норипур назвал санкции США против «Северного потока — 2» «неприемлемыми». По его мнению, трубопровод является «неверным решением» немцев, а не американцев.