Политолог объяснил, почему граждане Украины покидают страну

Из-за тяжёлой социально-экономической обстановки на Украине местная молодёжь не видит для себя будущего в этой стране, заявил украинский политолог и руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. По его мнению, рост миграции из государства спровоцирован отсутствием социальных лифтов, безопасности и возможности найти работу, пишет «ПолитЭксперт».

В силу социально-экономической ситуации Незалежная превратилась в страну, в которой отсутствуют перспективы для той же самой молодёжи, — 45% молодых людей не связывают с ней своё будущее. Соответственно, она становится государством массовой эвакуации населения. Отсутствие возможности найти работу, социальных лифтов, безопасности, нормального здравоохранения, толкают людей на выезд за рубеж. Это провоцирует рост миграции, — подчеркнул Золотарёв.

Он предположил, что если власти Украины решат провести первую за 20 лет перепись населения, её результаты могут показаться Киеву крайне плачевными. По мнению политолога, украинские политики проявляют «абсолютное бездушие и цинизм по отношению к живым», а украинцы, в свою очередь, просто покидают страну, тем самым «голосуя ногами».

Золотарёв уверяет: снизить темпы сокращения населения можно, если Киев предпримет шаги по стабилизации экономической ситуации в стране, а также предоставит возможности для получения качественного образования и медуслуг, справедливого правосудия.

Ранее на Украине журналист Владимир Скачко предсказал потерю государственных территорий по «крымскому сценарию». Именно к такому результату может привести отказ Киева от «Минска-2».