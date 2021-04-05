К уступкам не готовы: политолог объяснил паузу в отношениях России и США

https://static.news.ru/photo/b01bd83c-963c-11eb-9572-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Затянувшееся пребывание посла России в США Анатолия Антонова на консультациях в Москве указывает на то, что Москва и Вашингтон заняли выжидательную позицию в двустороннем взаимодействии. Такое мнение высказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Он назвал подобные действия стратегической тактикой.

Она нацелена на то, чтобы осмыслить, как две стороны оказались в этом конфронтационном процессе и что надо сделать, чтобы выйти из него. Просто стоять на своих принципах — значит, ничего не менять и сохранять эту конфронтационную составляющую, — цитирует Гарбузова ТАСС.

Он предположил, что Кремль сейчас продумывает, как именно в дальнейшем выстраивать отношения с Белым домом. Дело в том, что введённые антироссийские санкции существенно уменьшают повестку двусторонней работы.

Для выравнивания отношений Россия и США могли бы применить тактику мелких уступок. Однако пока что ни Москва, ни Вашингтон не демонстрируют готовность к этому, отметил политолог. Ни одна из сторон к этому ещё не готова, считает Гарбузов.

Антонова отозвали для консультаций в Москву после телеинтервью президента США Джо Байдена, в котором тот согласился с мнением о том, что его российский коллега Владимир Путин является убийцей. Глава Белого дома заявил также, что руководство РФ должно будет «заплатить цену» в связи с попытками вмешательства в американские выборы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, вопрос возвращения Антонова в США пока не решён.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Госдепартамента Нед Прайм заявил, что США винят Россию в ухудшении отношений, однако не исключают тактического совпадения интересов.