Политолог объяснил, чем грозит Тихановской критика литовского политика

Литовский «проект "Тихановская"» за год не принёс весомых результатов, в то время как Вильнюсу её содержание обошлось в €400 тысяч, утверждает политолог Александр Носович. В таком случае пребывание лидера белорусской оппозиции на территории Литвы станет весомым аргументом литовской оппозиции против правящей партии. В случае смены власти в государстве, экс-кандидату в президенты Белоруссии придётся искать новое место жительства, заверил «ПолитЭксперт» Носович.

Литва — страна маленькая, у неё денег лишних не бывает. Вопрос о том, во сколько обходились все командировки, звучит громче. Заявление депутата сейма только первая ласточка. Скоро это будет уже коллективный запрос оппозиционных партий парламента, — предупредил Носович.

По его мнению, «проект "Тихановская"» давно провалился, однако правящие элиты Литвы не в состоянии признать своё поражение в этом вопросе. Он считает, что экс-кандидат в президенты Белоруссии станет очередным аргументом оппозиции против нынешних властей государства. Учитывая то, что рейтинг правящей партии в Литве достаточно сильно упал, не исключено, что Тихановской придётся в скором времени искать новое место жительства, заверил Носович.

В случае смены власти жизнь Тихановской в Вильнюсе может заметно ухудшиться, и тогда ей придется найти новое место для политической интеграции, — резюмировал он.

Ранее литовский парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал пребывание Тихановской на содержании у государства. Он возмутился из-за того, что в эфире национального канала LRT лидер белорусской оппозиции говорила по-русски. Депутат напомнил, что желающие получить вид на жительство в Литве должны доказывать, что они знают литовский.