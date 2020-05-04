Политик из ФРГ оценил отказ посла Украины возложить цветы с коллегой из РФ

https://static.news.ru/photo/a1d75662-8dfe-11ea-baf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russische Botschaft in Deutschland / Посольство России в Германии/facebook.com

Бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Плацек прокомментировал отказ посла Украины принять участие вместе с коллегой из России в возложении цветов в Берлине. По его словам, этот факт демонстрирует глубину разногласий между Москвой и Киевом.

Я считаю такое развитие ситуации достойным сожаления, — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что в борьбе с фашизмом гибли представители разных национальностей, поэтому праздник 9 Мая служит поводом совместно почтить их память.

Ранее, как писал NEWS.ru, посол Украины в Германии Андрей Мельник отверг приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие вместе с коллегами из России и Белоруссии в торжествах, посвящённых капитуляции войск вермахта. По словам посла Украины, он «и в худшем сне не мог бы себе представить возложение венков» с представителем России. Дипломат сослался на конфликт в Донбассе, обвинив Москву в агрессии в отношении его страны и аннексии Крыма.