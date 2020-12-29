Политический 2020-й: от революционного января до консервативного декабря

Разного рода пророки называли 2019 год последним спокойным годом. Но и уходящий год не стал бурлящим. Теперь, похоже, социальные бури и потенциальные майданы отнесены на год грядущий, с которым, например, внесистемщики связывают свои давно подвявшие надежды на тектонические общественные сдвиги. Между тем, 2020-й, без сомнения, запомнится прогнозами на революцию сверху и начало глубинной трансформации всей государственной системы, но оправдались они лишь частично.

Послание президента обеим палатам парламента и отставка премьера

Необыкновенно ранняя дата обращения президента к политическому истеблишменту и стране уже сама по себе воспринималась, как определенный сигнал. Страна только-только очнулась от затяжных праздников, а уже 14 января депутатам и сенаторам было рекомендовано прибыть в столицу. Само послание президента ознаменовало начало раннего политического сезона, а его посыл с констатацией того, что страна не просто ждет важных перемен во всех областях, но уже вполне к ним готова, был воспринят, как преддверие реформирования системы. В послании был впервые официально поставлен вопрос и о внесениях изменений в текст принятой ещё в 1993 году Конституции.

И действительно в тот же день в отставку были отправлены премьер-министр Дмитрий Медведев и его правительство. Президент, тем не менее, высоко оценил работу уходящего кабинета, отметив лишь некоторые недостатки.

Не всё получилось, — констатировал он.

Впрочем, считается, что решение об отставке предварительно было принято ещё в ноябре, Медведев, естественно, был в курсе, а потому на праздниках безмятежно катался на горных лыжах.

Вскоре для Дмитрия Медведева был создан специальный пост заместителя главы Совбеза, который возглавляет сам президент. Некоторые депутаты льстиво даже сравнили Дмитрия Анатольевича с вице-президентом. Медведев сохранил и пост главы «Единой России».

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Приход нового премьер-министра

Выдвижение на премьерский пост главы ФНС Михаила Мишустина стало сенсацией. Аналитики тасовали одну и ту же колоду из Алексея Кудрина, Сергея Собянина и некоторых других деятелей, что давно были на виду. Сам президент признался, что кадровики администрации ему представили, что называется, несколько кандидатур на выбор, но Михаил Мишустин — целиком его личная инициатива. Выбор, сделанный в пользу шефа ФНС, во многом объяснялся отставанием реализации программы широкой цифровизации системы управления. Ведомство Мишустина как раз оказалось в числе лидеров по внедрению «цифры».

Весьма характерно, что изначально Мишустин смог привести в кабинет нескольких своих проверенных кадров, что свидетельствовало о доверии главы государства. Состав правительства был серьёзно изменен. Особенно это касалось группы вице-премьеров.

Весьма характерно, что осенью в отставку было отправлено ещё три министра, оставшихся от времён Медведева. Причём на недавней пресс-конференции, такие последовавшие перестановки президент объяснил именно выбором самого премьера, который уже не представляется даже его оппонентам в качестве чисто технической фигуры.

Страсти по роспуску Госдумы и «обнуление»

Февраль мог стать политически переломным месяцем. Политические кулуары полнились слухами о скором роспуске Госдумы и о внеочередных выборах, против которых резко протестовала оппозиция, уверенная, что такой шаг даст значительную фору «Единой России».

Апофеозом стало пленарное заседание нижней палаты, на котором честь призвать коллег к самороспуску была оказана олимпийскому чемпиону, депутату-единороссу Александру Карелину, который впоследствии перешёл на работу в верхнюю палату парламента. Партия власти тут же решительно и коллективно высказалась «за». Её неожиданно поддержал Жириновский, коммунисты слаженно оппонировали такой инициативе, партия Сергея Миронова явно колебалась, но всё-таки склонялась к тому, чтобы согласиться.

Однако прибывший на заседание президент сенсационно не одобрил такое фактически согласованное заранее решение. Как потом стало известно, в Кремле буквально до последнего шло бурное обсуждение вариантов развития политической обстановки явно с учётом того, что ставка на создание с Белоруссией по-настоящему союзного государства с едиными действенными органами управления провалилась. И озвучить окончательное решение предоставили Валентине Терешковой, которая сославшись на волю её избирателей, предложила снять ограничения на переизбрание Владимира Путина и после истечения его второго (а на деле — четвертого) президентского мандата. Позже это получило название «обнуления».

Самое удивительное, что если бы Госдума пошла на самороспуск, избирательную кампанию пришлось проводить в самый разгар вспыхнувшей пандемии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глубинный народ, путинизм и Владислав Сурков

На фоне разговоров об отсутствии у властей проекта будущего и идеологии развития печатное выступление «вечного» идеолога власти Владислава Суркова имело большой резонанс. Сурков вывел формулу глубинного народа (по аналогии с глубинным государством в США), который по своей природе поддерживает не просто лично Владимира Путина, но и сам новый тип государства — «путинизм», который ещё предстоит по достоинству оценить. Более того, сам Путин ещё не в полной мере путинист, как Маркс ещё не был марксистом. Наблюдатели посчитали, что такие выводы были предназначены для одного читателя с целью поправить пошатнувшиеся позиции самого Владислава Юрьевича, провалившего свою миссию на Украине.

И, тем не менее, в феврале по собственной инициативе Сурков просится в отставку, которую его сотрудники объясняют эмоциональным срывом. Сам он говорит о необходимости некоей паузы. Не исключено, что он безуспешно надеялся вернуться на позиции куратора публичной политики и ведущего идеолога, известного формулой «суверенной демократии». Не поднял ему настроения даже новый, отремонтированный кабинет. После паузы президент всё-таки подписывает его заявление, и Владислав Юрьевич получил шанс, по выражению его коллег, погрузить в глубины эксзистенциального познания. В начале этой зимы прошел слух, что Сурков может принять участие в возрождении партии «Родина» и ради этого почтить своим присутствием съезд ветеранов-добровольцев Донбасса. Но слух о таком возвращении Суркова не подтвердился.

Пандемия, правительство и губернаторы

В пожаре вспыхнувшей по всему миру пандемии Россия не оказалась очагом эпидемиологической стабильности. Цифры инфицированных звучали, как сводки с фронтов. И правительство Мишустина, призванного провести ряд прогрессивных реформ, сразу попало в затруднительную ситуацию. Тем более, что и премьер оказался в первых рядах заболевших. Характерно, что инициативу в свои руки взял столичный мэр Сергей Собянин, возглавивший антиковидную комиссию при Госсовете. Именно Собянин первым вводит в столице локдаун, требует перевести всех, кого возможно, на удалёнку. За исключением тех, чья работа необходима для жизнеобеспечения города. Вводится запрет на выход из дома для горожан 65+. Остальным для перемещений требуется заказывать QR-код.

Правительство делает хорошую мину и предлагает опыт Москвы широко распространить по всей стране. Главное, что губернаторы получают гораздо большую самостоятельность в плане выработки адекватной тактики как противодействия COVID-19, так и поддержания местной деловой активности, прежде всего сферы торговли и обслуживания. И далеко не все с такой ношей справляются. Особые трудности возникают в плане медицинского обеспечения. В конце концов, впервые вводятся не просто льготы и отсрочки по налогам для бизнеса, но выплаты на всех детей. Это не спасает страну от падения ВВП, но снижает градус социальной напряженности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем плебисцит лучше референдума

Пандемия задержала народное голосование по конституционным поправкам, которые были в окончательном виде сформулированы специальной комиссией, весьма разношерстной. Основная работа легла на плечи глав профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса. Собственно, парламент быстро одобрил текст поправок, но президент настоял на всенародном голосовании. Притом, что многие недоумевали, зачем голосовать, если поправки формально уже одобрены и даже, как утверждали, текст обновленной Конституции уже вовсю печатается.

Но в стране развернулась широкая подготовка к объявленному плебисциту, для которого одобрили особую форму голосования. Оно должно было длиться целых три дня и завершиться в воскресенье, первого июля. А, учитывая опасность инфекции, проводиться плебисцит должен был по возможности на свежем воздухе. Как тогда шутили, хоть на пеньках. В пропаганде целесообразности участия в плебисците упор делался на новых социальных статьях, гарантировавших постоянную индексацию пенсий и пособий, а также МРОТ. Подчеркивалось, что Конституция РФ в новом своем виде окончательно лишит чиновников и депутатов соблазна иметь по несколько паспортов и держать деньги за границей. Однако оппозиция повторяла, что всё это «дымовая завеса» ради главной цели: провести и закрепить «обнуление сроков» действующего президента.

Плебисцит состоялся. Его результаты не стали большой сенсацией: при явке в 65% поправки поддержало более 78% от принявших участие в голосовании.

13 сентября — Единый день голосования

В целом, изначально никаких сенсаций типа прорыва на выборах несанкционированных кандидатов в губернаторы, как это было в 2018 году, никто не ожидал. Управление внутренней политики администрации президента извлекло уроки из прошлых «просчётов». Под вопросом до последнего было избрание иркутским губернатором выходца из МЧС Игоря Кобзева, поскольку после настойчивого е отправления в отставку его предшественника — коммуниста Сергея Левченко КПРФ сохраняла в области сильные позиции, но всё обошлось.

Собственно, единственная интрига ЕДГ заключалась в том, в какой степени наскоро собранные и быстро зарегистрированные Минюстом новые партии «разных цветов и оттенков» смогут получить депутатские места в местных заксобраниях и, таким образом, обеспечить себе право прямого участия в будущих думских выборах. И хоть к созданию новых политических акторов явно приложила руку команда Сергея Кириенко, существовало убеждение, что тянуть новичков не будут, но в ряде областей гарантирует их от противодействия местных элит.

Наиболее громко заявила о себе партия «Новые люди», сформированной на людской и материальной базе косметического концерна Faberlic Дмитрия Нечаева. Громкая и весьма дорогостоящая предвыборная кампания принесла свои плоды, и партия получила депутатские мандаты в заксобраниях областей, где приняла участие в выборах. Право участие напрямую в грядущей парламентской гонке обеспечили себе и коллеги-партийцы писателя Захара Прилепина с его «За правду!» и экологи. Всего, как выясняется, в будущих парламентских выборах напрямую, без дорогостоящего и рискованного сбора подписей смогут принять участие шестнадцать партий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оживление Семьи и уход Чубайса

Американские выборы и бесчисленные разговоры о возможном начале транзита власти удивительно совпали с выходом из тени клана Бориса Ельцина, так называемой Семьи. Аналитики отметили участившиеся выступления в масс-медиа с комментариями и оценками как минувшего, так и настоящего и Александра Волошина, и Валентина Юмашева, и Наины Ельциной, и даже Сергея Шахрая. А подписание Татьяной Юмашевой-Ельциной петиции в поддержку Алексея Навального было признано знаковым демаршем Семьи, явно недовольной своим нынешним положением. Пошли разговоры о том, что Семья хотела бы поучаствовать в транзите, а её видных членов вполне могли бы, дескать, привлечь для примирения старых и новых олигархов от бизнеса и политики.

Правда, декабрь ознаменовался серьёзным ударом по финансовым позициям клана «старых». Сначала «непотопляемый» Анатолий Чубайс потерял свой руководящий пост в «Роснано». Госмонополии, прозванной «чёрной бюджетной дырой». Ему фактически дали возможность теперь долго жить за рубежами отечества и не мозолить глаза общественности, занимаясь с прежним успехом выстраиванием отношений с международными организациями. Например, годами бороться с выбросами СО2. Одновременно при подчинении бывших институтов развития ВЭБу «ушли» и его старого соратника, многолетнего шефа ещё одной «черной дыры» — Корпорации малого и среднего предпринимательства — Александра Бравермана, в прошлом министра госимущества.

Так что, пока большого года Семья так и не получила.

Словом, череда событий, коими был отмечен уходящий год, вызывает в разных идеологических лагерях прямо противоположные оценки. Для одних наблюдателей он ознаменован развитием парламентской демократии, предоставлением Госдуме возможности обсуждать назначение не только премьера, но и его заместителей. Теперь уход премьера в отставку не будет означать и автоматическую отставку всего правительства. Силовики отныне утверждаются верхней палатой парламента с подачи президента. К тому же ужесточили требования к чиновникам и депутатам, которым уже конституционно запретили иметь недвижимость и счета за рубежом.

Для других 2020-й стал годом «бетонирования вертикали власти», обнуления президентских сроков, принятия ряда законов, расцененных как покушение на свободу самовыражения и свободу слова, прежде всего в интернете. Да и попытки проверки министров и депутатов на наличие двойного гражданства провалились, так толком и не начавшись.

Очевидно, одно: всё наработанное в этом году, все победы и неудачи, отразятся на делах года наступающего. Такова государственная преемственность.