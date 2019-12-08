https://static.news.ru/photo/5ce7841a-19b8-11ea-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сербия официально не признаёт российский статус Крыма из-за внешнего воздействия. Такое мнение высказала замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

По её словам, люди этой страны «очень положительно» относятся к крымчанам. Депутат отметила, что ей приятно «чувствовать доброе отношение со стороны народа и властей» республики.

Чтобы не вызвать в свою сторону негатив, официальные власти вынуждены занимать молчаливую позицию — ту, которую от них требуют, — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Депутат Госдумы в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию. Она приняла участия в ряде официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами. Помимо этого в республике состоялась конференция, посвящённая налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией.

Ранее NEWS.ru писал, что сербские журналисты прозвали Поклонскую «железной леди Путина». По её мнению, такая характеристика является стимулом к достижению хороших результатов работы на международных площадках.