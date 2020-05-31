Поклонская призвала ООН покончить с водной блокадой Крыма

https://static.news.ru/photo/95961e1e-a3e9-11ea-8095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо, в котором осудила действия Киева по прекращению подачи воды на полуостров и призвала принять меры по возобновлению поставок.

Настоятельно призываем вас, госпожа Верховный комиссар <...> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, — говорится в письме, текст которого приводит РИА Новости.

Депутат указала на массовое нарушение фундаментальных прав жителей Крыма. По мнению Поклонской, государство-член ООН Украина лишило миллионы людей базисного права на питьевую воду. «Преступное перекрытие» канала уже сказалось на состоянии экосистемы как нижнего Днепра, так и Крыма.

При этом украинская сторона целенаправленно предпринимает действия, создающие угрозу гуманитарной катастрофы путём лишения жителей Крыма права на воду, — отмечает депутат.

Поклонская подчеркнула, что канал, являющийся основным источником питьевой воды для населения полуострова, строился не за счёт Украины, а на средства всего Советского Союза. Его возведение пришлось на 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав России.

Такие действия ставят под угрозу жизни миллионов людей и могут приравниваться к репрессиям, — заключила Поклонская.

Ранее, как писал NEWS.ru, член Общественной палаты России и Крыма Иван Абажер предложил созвать в ООН специальное заседание, посвящённое водоснабжению полуострова и оказанию воздействия на украинские власти по данному вопросу.