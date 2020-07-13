Два дня митингов в Хабаровске, происшедших в выходные, превратились в главное политическое событие, заставив забыть собственно судьбу арестованного губернатора края Сергея Фургала. Сам факт того, что на улицы краевого центра вышл
Но насколько происходящее на Дальнем Востоке отвечает мере удивления одних и ожиданиям других? Нет ли преувеличения и у первых, и у вторых? И насколько могут быть серьёзными последствия?
Обратимся к событиям последних лет — на том же Дальнем Востоке. В сентябре 2018 года кандидат от партии власти Андрей Тарасенко не смог победить на губернаторских выборах в соседнем Приморском крае, которые превратились в громкий скандал и результаты которых пришлось отменять. Тогда тоже последовали митинги, подключились представители оппозиции — КПРФ и непарламентской из Москвы. А чем всё кончилось? Кремль взамен одного провалившегося губернатора-назначенца прислал другого назначенца — Олега Кожемяко. Повторные выборы в декабре провели уже с минимизацией всех рисков, Андрея Ищенко — кандидата от КПРФ, который чуть было не победил в сентябре, на них не допустили.
И избирательная кампания прошла как по маслу: Кожемяко получил свои 62%. Никаких протестов против навязанного из Москвы кандидата, против нечестного недопуска на выборы и прочего. Оказалось, что бурлящий вулкан очень легко можно успокоить ничтожной подачкой, в данном случае — отменой итогов голосования и присылкой доброго барина вместо недоброго. И всё — Приморье, по крайней мере на два года, исчезло с протестной карты.
Почему в случае Хабаровска следует ожидать иных результатов? Да, на Дальнем Востоке недовольство политикой центра — давно устоявшийся элемент регионального сознания. Этому способствует множество причин. Однако есть ли там представление о какой-то альтернативе, образ желаемого будущего, условно говоря, в виде Дальневосточной республики? Или, может быть, люди видят альтернативу нынешнему политическому режиму в стране? Стоит ли принимать стихийно выплеснувшееся раздражение населения за какие-то долговременные тенденции?
Да, арест губернатора, как оказалось, популярного, спровоцировал демонстрации и шествия, причём назвать их в полной мере «стихийными», наверное, будет неправильно. Оперативно подготовленные плакаты, организация митингов были бы невозможны без инициативной группы, которую образовали помощники Фургала.
Думается, сторонники и сотрудники арестованного главы края сами не ожидали такого резонанса. Менее всего он нужен был ЛДПР и Жириновскому. Бывшие чиновники из краевой администрации, спровоцировавшие шествия, сегодня уже сами призывают к сдержанности. ЛДПР
Подберёт сейчас Москва новую кандидатуру наподобие Кожемяко, сильного и знающего, и что — продолжатся протесты? Люди будут бастовать, митинговать? Разумеется, нет. Думается, и новый исполняющий обязанности — кого бы не назначали на эту должность, получит примерно те же 62% на очередных выборах.
История России после 1999 года знала множество региональных конфликтов, достаточно вспомнить и захват администрации в Черкесске в 2004-м, знала и избрание оппозиционеров мэрами в 2012–2013 годы — и в Ярославле, и в Петрозаводске, и в Екатеринбурге. И как это влияло на политическую устойчивость власти? Никак. Через некоторое время оппозиционеры оказывались либо в тюрьме, либо их выдавливали тем или иным способом из их кресел, и никто уже на их защиту не становился. Тот же Фургал первым делом поспешил заверить Кремль в своей лояльности, и, как показывает ставший достоянием гласности его разговор с полпредом Юрием Трутневым, работал только на «рейтинг президента».
Вывод может быть один — не стоит принимать локальные протесты за всеобъемлющую тенденцию. Чтобы они были таковыми, нужны не просто недовольство и раздражение людей, но их вера в возможность достижения своих целей, причём эти цели не должны сводиться к замене плохого барина на хорошего, вера в безопасность для протестующих и отсутствие для них негативных последствий и вера в то, что власть слаба и сопротивляться не станет. Ни одного из этих факторов в современной России не наблюдается. Так что, думается, случившиеся события в Хабаровске вскоре исчезнут из информационной повестки дня.
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