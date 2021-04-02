Почему День единения России и Белоруссии проходит без радости и торжеств

Даже официальные источники признают, что вроде бы историческая дата — подписание 2 апреля 1996 года документа об образовании Сообщества России и Белоруссии — уже не предусматривает проведения особых торжеств, кроме протокольных мероприятий с освоением, понятно, заранее запланированных бюджетов.

За прошедшие четверть века обе страны прошли немалый интеграционный путь, если судить по серии подписанных самых разнообразных соглашений, включая и Договор о создании Союзного государства. Но вот президент Александр Лукашенко сообщает, что у его страны в мире нет друзей и яростно клянется, что не допустит ликвидации суверенитета «голубоглазой родины».

А в Москве сквозь ритуальные улыбки и оптимистические заверения вспоминают, что на союзников потрачено уже более $100 млрд, а Белоруссия по-прежнему закрыта для российского бизнеса, при этом её любимый внешнеполитический курс — многовекторность. То бишь постоянное маневрирование в треугольнике Россия-ЕС-Китай с целью что-то поиметь с одних, шантажируя излишним сближением с другими.

Четверть века назад у Александра Лукашенко и Бориса Ельцина были свои прагматичные расчеты. «Батьке», неожиданно для многих возглавившего страну и не слишком уверено чувствовавшего себя на вершине, нужна была политическая и финансовая поддержка, которую могла тогда оказать только Россия. Позже ему приписывали намерение, используя Союзный договор, перехватить власть у больного Ельцина и возглавить огромную территорию.

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И в те годы такую вероятность у нас обсуждали вполне конкретно, Лукашенко, «человек порядка», пользовался немалой популярностью. А Ельцину необходимо было набирать очки, подкачивать свой ничтожный рейтинг, играя на просоветских настроениях реставрации СССР. И Белоруссия представлялась в таком процессе строительства нового государственного дома первым кирпичиком.

Но уже в первые же годы российско-белорусского братания выявились серьёзные противоречия. Спор возник вокруг возможности введения единой валюты, а точнее, вокруг создания эмиссионных центров. Белорусский госбанк настаивал на равном праве эмиссии и учреждении двух центров — одного из них в Минске. Что на практике, учитывая разный экономический потенциал стран, означало бы бесконтрольное печатание рублей союзниками, на которые они могли бы скупать в России всё, что заблагорассудится.

Идея единой валюты, без которой невозможен реальный экономический союз, сразу провалилась. Но стороны с тех пор и привыкли делать вид, что если и есть некоторые противоречия и нестыковки в отношениях, то они несущественны.

Но количество переходит в качество. И многие якобы несущественные, маскируемые союзническими клятвами проблемы постепенно стали сердцевиной взаимоотношений. Особенно когда российский подход стал куда более прагматичным и в ответ на вкладываемые в поддержание белорусской экономики миллиарды потребовал реальных ответных шагов. Вот тут Москве пришлось столкнуться иногда просто с неадекватной реакцией партнёров, уверенных, что раз Белоруссия для России критически важна в плане геостратегии, то и деваться ей некуда — поддержит в любом случае.

Но нынешний белорусский кризис ставит Россию в крайне сложное положение. Ставка на мягкий уход Лукашенко не срабатывает. Объявление в розыск Светланы Тихановской практически ставит крест на надеждах посадить «Батьку» за переговорный стол с оппозицией для выработки взаимоприемлемого алгоритма проведения новых президентских выборов. Значит, напряжение у соседей будет нарастать. Притом, что в Европе постараются сделать Москву, раз уж она твёрдый союзник Лукашенко, ответственной и за ситуацию в Белоруссии, и за будущие возможные эксцессы. Так что пока явно рано праздновать юбилейные даты. А ведь ещё видный французский политик Эдгар Фор говорил, что 20 лет в политике — целая вечность. У нас с Минском другие временные измерения.