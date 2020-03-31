Российские регионы постепенно присоединяются к жёстким ограничительным мерам по противодействию распространению коронавируса, введённым ранее на территории Москвы и Московской области. По данным на 31 марта соответствующие указы и распоряжения приняты более чем в половине субъектов РФ. В ряде регионов строгие ограничительные меры введены лишь для отдельной категории граждан, а самые строгие правила самоизоляции объявлены на территории Чеченской Республики.

Уже более половины субъектов РФ ввели дополнительные ограничения для граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время помимо Москвы и Московской области решение о начале действия режима полной самоизоляции для жителей всех возрастов приняли власти Ленинградской, Мурманской, Калининградской и ряда других областей, а также в республиках Коми, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тува. С 1 апреля к ним присоединится Хакасия. А правительство Астраханской области своим распоряжением и вовсе ввело на территории региона карантин, руководствуясь федеральным законом «О санитарно-эпидимологическом благополучии населения».

Власти всех этих субъектов не рекомендуют гражданам покидать свои дома без необходимости — выходить можно только в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, для экстренного посещения врача, выгула собаки (на расстоянии не более 100 или 300 метров в зависимости от региона), выноса мусора или поездки на работу, если её специфика не позволяет перейти на удалённый режим.

Михаил Терещенко/ТАСС

Вместе с тем в ряде регионов, например в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Амурской и Псковской областях, обязательный режим самоизоляции предусматривается лишь для людей старше 65 лет. При этом остальных граждан власти просят соблюдать социальное дистанцирование (не менее полутора метров между людьми). В Республике Саха (Якутия) эти ограничения коснулись лишь жителей Якутска и Жатая, а также районов, где уже есть заражённые или существует самый высокий риск проникновения коронавируса.

На Камчатке пока существуют минимальные ограничения — закрыты развлекательные заведения и предприятия общепита, а строгие карантинные меры касаются лишь прибывших из-за рубежа. При этом глава края Владимир Илюхин подчеркнул , что для безопасности 300 тысяч человек, проживающих в регионе, он пойдёт «на все возможные меры, которые реально можно применить», вплоть до закрытия сообщения с материком.

При этом эксперты, опрошенные NEWS.ru, обращают внимание на отсутствие у регионов чёткого плана противодействия эпидемии и непропорциональность принимаемых мер отдельными руководителями.

То, что происходит в субъектах РФ, нельзя назвать иначе как глупостью или каким-то бардаком. Для эффективного противодействия эпидемии в первую очередь необходимо разработать чёткие критерии, учитывая специфику региона и пороговые значения. Нельзя все регионы стричь под одну гребёнку. А самое главное, должно быть понятно, при каких значениях режим самоизоляции будет снят. Пока же все противоречивые действия региональных властей у населения ничего, кроме паники и истерики, не вызывают. Надеюсь, после принятия Федеральным Собранием пакета законов, разрешающих правительству вводить системные меры на всей территории Российской Федерации, кабмин этим воспользуется и выработает чёткие и понятные критерии таких действий. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв, в свою очередь, также указывает на некоторый разброд и шатание в рядах. По его словам, за последнее время это первый раз, когда в России вспомнили о федерализме, переложив всю ответственность за противодействие коронавирусу на регионы.

Страна разная, эпидемиологическая ситуация разная, меры профилактики пока предложены в целом одинаковые, но сказываются особенности регионов и качество реализации. Где-то, как в Чечне, обеспечить полную изоляцию получается сравнительно легко, где-то пока больше слов, чем реальных дел. Отношение людей к общей ситуации тоже разное. Это заметно даже по потребительскому поведению: в мегаполисах идут массовые закупки, а в Югре или Кургане с этим всё относительно спокойно. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Впервые вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом COVID-19, была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Затем инфекция распространилась более чем на 160 стран, в связи с чем 11 марта ВОЗ признала её пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 786 тысяч человек, зафиксировано свыше 37 тысяч смертельных исходов.

В России, по данным официального портала стопкоронавирус.рф на 12:00 31 марта, выявлено 2337 случаев заболевания, более 100 человек выздоровели, 17 умерли.