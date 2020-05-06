Пескову неизвестно о награждении Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российская сторона не получала какие-либо новые сигналы от президента США Дональда Трампа по поводу проведения саммита «ядерной пятёрки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ранее американский лидер уже подтвердил целесообразность такой встречи и сказал, что Соединённые Штаты примут в ней участие. За последние какие-то дни мне неизвестно, чтобы было какое-то послание,...