Пескову неизвестно о награждении Ким Чен Ына медалью к 75-летию Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не владеет информацией о присвоении награды лидеру КНДР Ким Чен Ыну за вклад в увековечение памяти погибших и погребенных советских граждан в республике.
Мне нужно уточнить, я не совсем владею этой информацией. В целом традиционно происходит обмен поздравлениями, Путин поздравляет своих международных коллег с Днем Победы. Это традиционно происходит, — цитирует Пескова РИА Новости.
Как передавал NEWS.ru, медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону в торжественной обстановке передал 5 мая посол России Александр Мацегора.