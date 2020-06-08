Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

https://static.news.ru/photo/fb20d4e0-a998-11ea-a408-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть населения РФ поддерживает поправки к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования, — отметил политик.

По его словам, о положительном отношении россиян к изменениям, которые внесут в Основной закон государства, свидетельствуют многочисленные социологические опросы. Он добавил, что крупнейшие политические силы тоже поддерживают изменения.

Есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения. Они могут высказывать различные точки зрения, — цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал.

Как ранее писал NEWS.ru, информация об отмене ограничений на число президентских сроков внесена на сайт голосования по Конституции.