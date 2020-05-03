Песков заявил о необходимости участия Путина в решении ряда вопросов

https://static.news.ru/photo/7333cba4-8d38-11ea-90ba-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер лично участвует в решении многих вопросов из-за того, что в России «сложный механизм» управления государством.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». По словам Пескова, некоторые вопросы просто не могут быть решены без участия президента.

В России это очень сложный механизм. Целый набор вопросов не может решаться без главы государства, — сказал он.

Песков отметил, что речь идёт, в частности, о взаимоотношениях федерального центра, ведомств и межбюджетных отношениях, передаёт ТАСС.

Устал ли Путин от этого? Он получил поддержку от людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру. Это его непосредственные президентские функции, — добавил пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин какое-то время ещё будет соблюдать режим ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.