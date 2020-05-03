Песков заявил о необходимости участия Путина в решении ряда вопросов

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер лично участвует в решении многих вопросов из-за того, что в России «сложный механизм» управления государством.
Об этом он
В России это очень сложный механизм. Целый набор вопросов не может решаться без главы государства, — сказал он.
Песков отметил, что речь идёт, в частности, о взаимоотношениях федерального центра, ведомств и межбюджетных отношениях, передаёт ТАСС.
Устал ли Путин от этого? Он получил поддержку от людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру. Это его непосредственные президентские функции, — добавил пресс-секретарь.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин какое-то время ещё будет соблюдать режим ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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