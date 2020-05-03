Песков рассказал, как долго Путин будет работать в режиме ограничений

https://static.news.ru/photo/c73b7cb4-8d2f-11ea-a135-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин какое-то время ещё будет соблюдать режим ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь. Нам всем придётся ещё какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков сообщал, что охрана здоровья Владимира Путина в условиях распространения коронавируса обеспечивается на максимальном уровне.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.