Песков высказался о кандидатуре на пост главы МЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пока преждевременно говорить о том, кто займёт пост главы МЧС вместо погибшего накануне руководителя ведомства Евгения Зиничева, передаёт ТАСС. Чиновник погиб, когда спасал режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана.

Пока нет никакого понимания. Сейчас неуместно такие вопросы задавать, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, когда будет представлена кандидатура на пост главы МЧС.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, который возглавлял МЧС с 1994 по 2012 год, заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель. Сенатор Владимир Джабаров, в свою очередь, назвал главу ведомства достойным офицером, посвятившим всю свою жизнь служению Родине.

Зиничев погиб 8 сентября, Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба умерли в вертолёте по пути в больницу.

Прощание с Евгением Зиничевым пройдёт в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. Похоронят министра в этот же день в Санкт-Петербурге.

В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям готовы поддержать инициативу назвать одну из улиц Москвы в честь Зиничева. Об этом сообщил её председатель Евгений Герасимов. Пока, по его словам, таких предложений не поступало.