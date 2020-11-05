Песков высказался о долгом подведении итогов выборов в США

https://static.news.ru/photo/4fe10686-1f4a-11eb-9767-fa163e074e61_660.jpg Подсчет голосов в избирательном участке Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Любая неопределённость при длительном подведении итогов президентских выборов в США может обернуться негативными последствиями для мировых дел и экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Любая неопределённость в мощнейшей мировой экономике, в одной из крупнейших стран мира естественно имеет и потенциально может иметь негативные последствия для мировых дел, прежде всего, для мировой экономики, — подчеркнул он.

По его словам, в будущем будет видно, насколько сильным окажется это влияние, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. От окончательной победы его отделяют голоса шести выборщиков.