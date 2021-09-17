Песков выиграл 10 тысяч рублей в лотерее среди избирателей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч призовых баллов в розыгрыше «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования на выборах в Госдуму. По словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, о выигрыше представитель Кремля ещё не знает. Его слова приводит РИА Новости.

Произошёл розыгрыш «Миллион призов», Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он ещё не знает, — рассказал Венедиктов.

Баллы пересчитываются на рубли один к одному, их можно использовать для благотворительности, посещения кафе и ресторанов, для покупки вещей, мебели, продуктов и лекарств.

Ранее сообщалось, что в Москве определили победителей первого розыгрыша среди зарегистрированных на электронное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. Между избирателями разыграли десять однокомнатных квартир, 50 автомобилей, а кроме того, 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов.