Песков сообщил об отсутствии карантинных мер в администрации президента

https://static.news.ru/photo/d566b06a-0309-11eb-888e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В администрации президента особые меры по противодействию коронавирусу не вводились, однако сотрудники регулярно сдают тесты на COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В администрации президента, как и везде, есть заболевшие, есть переболевшие, есть болеющие — это неизбежный процесс. Особых мер карантина нет, — цитирует его ТАСС.

Также он опроверг информацию, что не все, с кем видится Владимир Путин, в обязательном порядке проходят двухнедельную изоляцию.

Кто-то проходит двухнедельный карантин, кто-то проходит карантин несколько дней, кто вообще без карантина встречается, — поделился Песков.

Он уточнил, что в каждом отдельно взятом случае принимается решение, есть ли необходимость в карантине. Это зависит от графика человека, эпидемиологической обстановки в офисе или ведомстве, где он работает, и других факторов.

Ранее NEWS.ru писал, что Песков подтвердил планы Путина сделать прививку от коронавируса.