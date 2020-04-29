Песков сообщил, что сигналов о смягчении санкций в отношении России нет

https://static.news.ru/photo/d36d2bb4-8a72-11ea-a800-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких сигналов о том, что антироссийские санкции могут быть смягчены нет.

Он добавил, что президент России Владимир Путин никогда не поднимает вопрос о санкциях во время переговоров.

Таких сигналов нет. Российская сторона никогда не поднимает вопрос об этих самых санкциях, и президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своём диалоге с его визави, — процитировали Дмитрия Пескова в «Интерфакс».

Он также прокомментировал позицию Соединённых Штатов по поводу отмены антироссийских санкций. Дмитрий Песков отметил, что президент США Дональд Трамп вряд ли откажется от санкций в ближайшее время.

Я думаю, что в Вашингтоне пока от идеи сдерживания России никто не отказывался. Не забывайте, что президент Трамп — это президент, который, по его же словам, занимает самую жёсткую позицию в отношении РФ, — привел слова пресс-секретаря президента РФ в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России во время пандемии коронавирусной инфекции неприятны. Она отметила, что стороны пытаются урегулировать политические проблемы, которые стали поводом для санкций.