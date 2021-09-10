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Песков раскрыл детали визита Путина в Минск

17:03, 12 сентября 2021
Песков раскрыл детали визита Путина в Минск Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин собирается посетить Белоруссию в середине октября. Он примет участие в саммите стран СНГ. Эту информацию он подтвердил агентству ТАСС.

Да, такие планы есть, — ответил Песков на вопрос о намерениях президента приехать в Минск.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о его рабочем визите в Белоруссию.

Путин и Лукашенко встречались 9 сентября в Москве, переговоры длились около трёх часов. Владимир Путин назвал их конструктивными и насыщенными. Он подчеркнул, что по итогам переговоров с Лукашенко были согласованы все 28 программ по Союзному государству.

Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики и валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства. Стороны договорились о формировании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии.

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