В Кремле раскрыли подробности плана по выходу из карантина

https://static.news.ru/photo/b582c162-8e01-11ea-aa34-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о плане по выходу из карантинного режима, который поручил подготовить Владимир Путин. По его словам, процесс снятия ограничений будет сложным и растянутым.

Он посоветовал готовиться к длительному выходу из карантина.

Разумеется, этот план должен в той или иной степени учитывать специфику региона, специфику ситуации на конкретный день в конкретном регионе. По-другому нельзя, — подчеркнул он в эфире «России 24».

Как ранее писал NEWS.ru, Песков предупредил, что резкой отмены ограничений не будет. Процесс предполагается поэтапный. Сценарий будет зависеть от показателей по итогам майских праздников.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли — 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались — 764.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.