Песков: Путину докладывают о резонансных темах в Интернете

https://static.news.ru/photo/b3f44606-4f47-11eb-ad00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Кремля должны докладывать президенту России о резонансных темах, которые обсуждают в Интернете. Глава государства самостоятельно принимает решение, иногда эта информация оказывается востребованной.

Мы можем и должны президенту доложить о том, что происходит. А дальше уже принимает решение президент, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Владимиру Соловьёву во время интервью.

По его словам, приоритетными являются социально резонансные темы и потенциально резонансные. Если эти темы оказываются совсем срочными, то о них докладывают незамедлительно. Путину могут принести информацию в письменном обзоре, в справке, а также передать устно и по телефону.

Бывает, что он гораздо лучше осведомлён о происходящем. Иногда информация оказывается востребованной, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал, что в первую очередь информация поступает из министерств и ведомств, которые курируют те или иные вопросы. После этого представители Кремля сравнивают информацию со СМИ, а также с народными СМИ — соцсетями, мультимедиа и так далее, после чего рождается понимание о том, что происходит на самом деле.

Как писал NEWS.ru, Песков рассказал, что в люди в Кремле не читают различные Telegram-каналы, потому что они являются проплаченными «сливными бачками». По его словам, раньше в СССР можно было шёпотом рассказывать друг другу сплети и политические анекдоты, а теперь тоже самое можно делать в Telegram-каналах, поэтому серьёзных людей они не интересуют.