Песков прокомментировал желание Навального вернуться в Россию

https://static.news.ru/photo/ec418d34-03d9-11eb-8821-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Любой россиянин может вернуться на родину и никакого геройства в этом нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание оппозиционера Алексея Навального о намерении вернуться в Россию после лечения в Германии.

Любой гражданин России может в любое время возвращаться на родину, никакого геройства здесь нет, и лечение можно проходить в нашей стране, собственно, практически все люди так и делают, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля отметил достоинства российских врачей, подчеркнув, что «жизнь этого пациента» была спасена именно в России.

Как писал NEWS.ru, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Алексея Навального бесстыдником и подлецом, заявив, что тот работает в интересах западных стран. Председатель Госдумы подчеркнул, что Навального «искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента».

Ранее Навальный, который в настоящее время находится в Германии после лечения в клинике Charité, заявил в разговоре с немецкими журналистами, что не боится вернуться в Россию. Также оппозиционер рассказал, кто, по его мнению, стоит за отравлением. По предположению Навального, в произошедшем виноват Путин. Других версий случившегося, как отметил политик, у него нет.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.