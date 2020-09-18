Песков прокомментировал слова Володина о ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/b5aaf7ba-f998-11ea-9852-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможном участии иностранных спецслужб в ситуации с отравлением Алексея Навального. Представитель Кремля в беседе с журналистами отметил, что в этой ситуации «вопросов больше, чем ответов».

Мы не можем заявить ни о согласии, ни о несогласии с ним (Володиным. — NEWS.ru). Вопросов в этой ситуации становится гораздо больше, чем ответов, — сказал Песков.

Российский оппозиционер потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера определили, что россиянина отравили боевым веществом из группы «Новичок». Международное сообщество требует от России расследования произошедшего. В свою очередь Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что в ФРГ видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика. 17 сентября Европарламент в своей резолюции призвал ужесточить санкции против Москвы. В том числе рассмотреть вопрос о приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2».