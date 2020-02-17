Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не посещал Оман с официальным визитом в январе 2020 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Нет, не был. Это абсолютно ложная информация, — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее сообщалось, что администрация президента Украины Владимира Зеленского подаёт в суд иск к телепрограмме «Схемы», обвиняя её в распространении недостоверной информации.
Поводом для скандала послужило утверждение журналистов, что глава государства встречался в Омане с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым. В офисе заявили, что это «целиком и полностью не соответствует действительности».
В администрации также подчеркнули, что Зеленский никогда не встречался и не общался с Патрушевым, писал NEWS.ru.
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