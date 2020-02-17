https://static.news.ru/photo/5d62d09a-516f-11ea-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не посещал Оман с официальным визитом в январе 2020 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет, не был. Это абсолютно ложная информация, — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее сообщалось, что администрация президента Украины Владимира Зеленского подаёт в суд иск к телепрограмме «Схемы», обвиняя её в распространении недостоверной информации.

Поводом для скандала послужило утверждение журналистов, что глава государства встречался в Омане с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым. В офисе заявили, что это «целиком и полностью не соответствует действительности».

В администрации также подчеркнули, что Зеленский никогда не встречался и не общался с Патрушевым, писал NEWS.ru.