Песков ответил на заявление Дуды о России

https://static.news.ru/photo/9d970ca4-bed7-11eb-94b8-96000091f725_660.jpg Анджей Дуда Фото: www.president.pl

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил высказывание польского лидера Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором». По его словам, Москва считает подобные заявления неприемлемыми, сообщает ТАСС.

Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы её не приемлем, — цитирует агентство пресс-секретаря президента РФ.

По мнению Пескова, ненависть к нашей стране мешает представителям Варшавы проявлять политическую мудрость. Россия же настроена на дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседями, включая Польшу.

Ранее высказывание Дуды прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она назвала слова польского лидера аморальными.

Телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, порекомендовал Москве игнорировать подобные заявления, чтобы не давать их авторам чувства удовлетворения.