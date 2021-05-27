Песков ответил на заявление Дуды о России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил высказывание польского лидера Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной-агрессором». По его словам, Москва считает подобные заявления неприемлемыми, сообщает ТАСС.
Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы её не приемлем, — цитирует агентство пресс-секретаря президента РФ.
По мнению Пескова, ненависть к нашей стране мешает представителям Варшавы проявлять политическую мудрость. Россия же настроена на дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседями, включая Польшу.
Ранее высказывание Дуды прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она назвала слова польского лидера аморальными.
Телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, порекомендовал Москве игнорировать подобные заявления, чтобы не давать их авторам чувства удовлетворения.