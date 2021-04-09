Просто совпадение: Песков объяснил массовую отставку губернаторов

https://static.news.ru/photo/dbfd3104-991f-11eb-95f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отставка сразу нескольких губернаторов в течение нескольких дней не более чем совпадение. С таким утверждением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он дал понять, что в этом не следует искать руку Кремля. Тем более что такое в стране происходило и раньше.

Я сказал бы, что [так] совпадает, — цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что такие решения глав регионов для федеральных властей не становятся неожиданностью. Подобные заявления, признал он, происходят после того, как те предварительно информируют руководство страны о предполагаемой отставке, а также после предварительных консультаций.

7 апреля президент Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, который решил уйти с поста по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Ховалыг. 8 апреля о своём решении уйти с должности объявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Его обязанности до предстоящих в сентябре выборов будет исполнять Алексей Русских, до этого представлявший в Совете Федерации Московскую область.

При этом, как писал NEWS.ru, оба политика ранее попали в «красную зону» рейтинга политической устойчивости глав российских регионов, что означает высокую вероятность отставки. Кроме них в группу риска вошёл и руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров. В связи с этим в его пресс-службе были вынуждены опровергать слухи о предстоящей отставке.