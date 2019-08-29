В процессе подготовки к процедуре обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной «есть определенные контакты». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Однако говорить о сроках, формате и количестве людей в списках представитель Кремля счёл преждевременным.
Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет, — сказал Песков журналистам.
Ранее News.ru писал, что обмен отложен на неопределённый срок. По словам адвоката находящихся на Украине россиян Валентина Рыбина, заминка связана с тем, что со стороны Киева до сих пор нет указа о помиловании граждан. Помимо этого, стороны по-прежнему не утвердили список подлежащих выдаче людей.