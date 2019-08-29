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Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что на Украине «постепенно уходят из власти ведущие фигуры госпереворота февраля 2014». Так он прокомментировал решение главы Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко уйти в отставку.

В посте в своём аккаунте в Twitter сенатор отметил, что «дышит на ладан» и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора. <....> Парубий дышит...