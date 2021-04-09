«Это очень сложный контакт»: Песков — о подготовке «нормандского» саммита

https://static.news.ru/photo/95784a6e-9abb-11eb-95d3-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Работа по подготовке очередного саммита «Нормандской четвёрки» ведётся на уровне политсоветников стран — участниц формата. Она отличается напряжённостью и требует большого терпения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Политсоветники «четвёрки» находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырёх сторон. Но тем не менее он ведётся. И ведётся он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах, — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, российская сторона будет настаивать на том, чтобы перед встречей были выполнены хоть какие-то договорённости из тех, что были достигнуты в прошлый раз.

Ранее NEWS.ru писал, что лидеры трёх стран «нормандского формата» — Украины, Германии и Франции — намерены встретиться на следующей неделе. Об этом заявил украинский советник в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович. При этом он отметил, что Киев не ждёт ничего особенного от запланированной на 14 апреля встречи советников «четвёрки» в полном составе.