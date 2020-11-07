Песков не стал отвечать на вопрос об отставке Цуканова

https://static.news.ru/photo/20fe070a-2275-11eb-9bd5-fa163e074e61_660.jpg Николай Цуканов Фото: uralfo.gov.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об отставке полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и назначения на его должность министра транспорта Владимира Якушев. Произошедшее представитель Кремля назвал ротационным процессом.

Ранее стало известно, что с занимаемых постов были сняты главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя. В частности, Якушев уйдёт с поста руководителя министерства и заменить Цуканова.

О том, почему глава государства принял решение провести именно такую рокировку, Песков сказал следующее.

Я не могу ответить на этот вопрос, это ротационный процесс, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Цуканов сам хотел сменить сферу деятельности. К нему со стороны правительства страны претензий нет, рассказал журналистам федеральный чиновник.