Песков не стал отвечать на вопрос об отставке Цуканова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об отставке полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и назначения на его должность министра транспорта Владимира Якушев. Произошедшее представитель Кремля назвал ротационным процессом.
Ранее стало известно, что с занимаемых постов были сняты главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя. В частности, Якушев уйдёт с поста руководителя министерства и заменить Цуканова.
О том, почему глава государства принял решение провести именно такую рокировку, Песков сказал следующее.
Я не могу ответить на этот вопрос, это ротационный процесс, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, Цуканов сам хотел сменить сферу деятельности. К нему со стороны правительства страны претензий нет, рассказал журналистам федеральный чиновник.