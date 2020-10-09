Песков не стал комментировать возможность санкций против РФ

https://static.news.ru/photo/973a7fe8-0a1f-11eb-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Публикация французского издания Le Monde о возможности введения антироссийских санкций Европейским союзом из-за отравления политика Алексея Навального не является поводом для комментариев Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о материале, в котором сообщается о подготовке ограничительных мер против девяти российских граждан, в том числе против сотрудников администрации президента, передаёт РИА Новости.

Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции, — подчеркнул он.

Накануне газета Le Monde получила доступ к санкционному списку, который Париж и Берлин хотят передать европейским партнёрам. В перечне девять имён людей из администрации президента и силовых структур. Кроме того, меры предлагается ввести против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), так как он считается местом создания боевого отравляющего вещества «Новичок».

До этого СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации считают, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники, писал NEWS.ru.