Песков рассказал о позиции Путина в отношении непопулярных антиковидных мер
Ксения Голуб
Ксения Голуб
13:05, 25 ноября 2021
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин показывает себя в принятии решений как сторонника сбалансированности, при этом он никогда не уходит от ответственности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о готовности главы государства к введению непопулярных мер по COVID-19, сообщили РИА Новости.
Президент никогда не уходил от ответственности, и когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, президент всегда брал ответственность на себя, он неоднократно это доказывал в самые непростые моменты. И это никогда нельзя забывать, всегда нужно помнить, — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря лидера России, основная задача, стоящая перед руководством государства — сподвигнуть людей к вакцинации.
Но, разумеется, вы знаете, что президент — сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий. Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией — пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер, — добавил он.
Ранее стало известно, что резонансные законопроекты о введении в общественных местах, а также на воздушном транспорте и в поездах проверки QR-кодов о вакцинации или перенесённой болезни планируется рассмотреть в Госдуме в декабре.