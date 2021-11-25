Песков рассказал о позиции Путина в отношении непопулярных антиковидных мер

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России стоит установить тесный контакт со странами Европы, чтобы избежать войны с США, заявил военный эксперт Юрий Кнутов «Царьграду». Такой союз позволит снизить напряжение, так как Европа способна повлиять на США: в европейских странах осознают, что война обернётся катастрофой для континента.

Это в первую очередь Италия, Австрия, Венгрия, отчасти пока ещё Германия. И в какой-то степени Франция, — перечислил Кнутов вероятных союзников. Он добавил, что России также нужно укрепить мощь армии...