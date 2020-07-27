Песков назвал конструктивным разговор Путина с Зеленским

https://static.news.ru/photo/c585f256-cfff-11ea-a1e6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Владимир Путин Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского был конструктивным и содержательным. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным, — цитирует его ТАСС.

Разговор Путина с Зеленским состоялся 26 июля. Его инициатором выступил украинский президент. Главы государств обсудили аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. При этом Путин подчеркнул, что позиция Зеленского о безальтернативности Минских соглашений должна быть подтверждена реальными действиями Киева. Он также отметил, что принятое Верховной радой 15 июля постановление о проведении местных выборов противоречит этим соглашениям и ставит под угрозу само урегулирование конфликта.

Кроме того, Путин и Зеленский обменялись мнениями о ситуации, сложившейся на фоне пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что разговор двух лидеров прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он заявил, что слова Зеленского расходятся с делом. С момента избрания президентом Украины тот неоднократно говорил о прекращении огня, но обещания не выполняются.