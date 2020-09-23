Песков: Навальный может вернуться в Россию в любой момент

https://static.news.ru/photo/bbe7f59e-fd88-11ea-8214-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционный политик Алексей Навальный, которого 22 сентября выписали из берлинской клиники Charité, может вернуться в Россию когда захочет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это очень здорово, если пациент поправляется. Желаем ему скорейшего выздоровления, — цитирует РБК представителя Кремля.

По его словам, в России с осторожностью относятся к информации относительно здоровья Навального, так как не могут точно определить, что она является достоверной.

Кроме того, Песков заявил, что оппозиционер может приехать в РФ, когда посчитает нужным, правда, это может быть проблематично в условиях закрытых границ. При этом пресс-секретарь добавил, что Навальный может вернуться через другие страны, воспользовавшись частным самолётом «друзей» или правительства Германии.

По словам представителя Кремля, никаких официальных встреч с политиком пока не запланировано.

Ранее Алексей Навальный опубликовал первый пост после выписки из стационара клиники Charité. Оппозиционер, который провёл в медучреждении 32 дня, признался, что хотел бы больше времени проводить с семьёй и погрузиться в рутину ежедневных движений, однако пока ему с трудом даже удаётся стоять на одной ноге или писать в строчку.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила.