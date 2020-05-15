Песков надеется, что Путин скоро вернётся к публичным мероприятиям

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Киев разочаровался в эффективности ограничительных мер Запада против РФ и поэтому перешёл к тактике запугивания жителей Крыма, проводя военные испытания. Об этом заявил депутат Руслан Бальбек.

По мнению парламентария, Украина не отказывается от идеи о силовом возвращении Крымского полуострова. При этом украинская сторона некоторое время работала над совершенствованием наступательных видов вооружений. Как отметил Бальбек, чтобы показать:...