Песков надеется, что Путин скоро вернётся к публичным мероприятиям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Владимир Путин вскоре после видеоконференций вернётся к публичным выступлениям.
Надеемся, что уже в обозримом будущем будем возвращаться к таким более публичным мероприятиям, — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Дистанционный формат, по его словам, обусловлен необходимостью беречь президента от опасности инфицирования коронавирусом.
Песков также добавил, что такой формат работы никак не влияет на рабочий график Путина.
Как ранее писал NEWS.ru, переболевший коронавирусом Дмитрий Песков рассказал о том дне, когда он заболел. По его словам, он был в спортзале и чувствовал себя обычно. Однако когда у него поднялась температура, представитель Кремля понял, что заразился.
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