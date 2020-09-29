Песков: Москва внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/cabe418c-024b-11eb-b895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Москва следит за ситуацией в Нагорном Карабахе самым внимательным образом для определения дальнейших шагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы собираем всю информацию о происходящем на линии соприкосновения. Мы самым внимательным образом отслеживаем все появляющиеся новости, анализируем ситуацию, — рассказал представитель Кремля.

По его словам, эта информация будет использована для формирования будущей позиции, а также для определения будущих шагов вместе с партнёрами по группе ОБСЕ.

Песков отметил, что Россия может предложить эффективное посредничество в урегулировании конфликта в регионе благодаря своей взвешенной позиции.

Ранее депутаты нижней палаты российского парламента приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Они призывают стороны конфликта вернуться к переговорам, а также готовы выразить посредническую помощь в стабилизации обстановки. Парламентарии «решительно осудили» применение сторонами силы.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе со стороны Армении и Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Стороны обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил главе РФ Владимиру Путину. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Официальный сайт Кремля сообщил, что переговоры прошли по инициативе армянской стороны.