Госдума РФ приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/b16c58c4-023a-11eb-9ea8-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Депутаты призывают стороны конфликта вернуться к переговорам и выражают готовность быть посредником в стабилизации обстановки.

Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки, — говорится в заявлении.

Также депутаты в своём заявлении выражают серьёзную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в регионе, которое привело к многочисленным жертвам. Парламентарии также отметили, что «решительно осуждают» применение сторонами силы.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Формально Карабах является частью Азербайджана. Фактически подавляющее большинство её населения — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признало.

Ранее МИД РФ призвал обе стороны «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам». В Кремле выразили озабоченность происходящим. Иран предложил своё посредничество при переговорах Армении и Азербайджана, писал NEWS.ru.