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Песков исключил возможность поставки в США некачественных аппаратов ИВЛ

13:16, 21 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал утилизацию в США российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По его словам, вероятность того, что они были некачественными, исключена.

Нет, такого не может, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, такие аппараты используются во многих российских медицинских учреждениях.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия направила аппараты ИВЛ в США в критический для этой страны момент, сделав тем самым всё возможное для оказания помощи.

Тогда был такой момент, а что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос, — цитирует его ТАСС.

О том, что в США были утилизированы 45 новых аппаратов ИВЛ, поставленных из Росси, стало известно накануне. Факт уничтожения оборудования подтвердили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Там пояснили, что в них не возникло необходимости в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал действия США «демонстративным пренебрежением». По его мнению, российское оборудование было уничтожено по политическим причинам.

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