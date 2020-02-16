https://static.news.ru/photo/5cc0fc5e-50c3-11ea-82b4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин внимательно относится к переводу его слов на иностранный язык и поправляет, если замечает ошибку. Об этом заявил советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков. Он вспомнил, что однажды при переводе неправильно назвал страну и реакция Путина не заставила себя долго ждать.

Он повернулся ко мне и строго сказал: «Слушай меня внимательно», — рассказал Садыков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Переводчик подчеркнул, что детали всех переговоров президента держатся в строжайшем секрете, о них нельзя знать даже близким родственникам.

Ранее, как писал NEWS.ru, переводчик рассказал, какие фразы Путина ставили его в ступор. Среди самых неожиданных и непереводимых фраз президента стало «Вольно!», обращённое к делегатам Петербургского экономического форума, и «Донбасс порожняк не гонит».