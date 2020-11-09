Престарелое правительство: игры в кумовство, или зачем Мишустину дедушки

Среди кандидатов в новые министры интерес, прежде всего, представляет преемник получившего повышение Александра Новака. Выдвинутый на его замену Николай Шульгинов — опытный энергетик, возглавлявший пять лет «РусГидро», где навёл порядок после критики президентом ситуации, сложившейся при его предшественнике. Шульгинов пользуется немалым уважением в профессиональной среде, входит в попечительский совет кузницы отраслевых кадров — столичного МЭИ. К нему есть только один вопрос: новому министру в будущем мае стукнет 70 лет. А эта юбилейная дата, согласитесь, не слишком вяжется со ставкой на молодых технократов, плоть от плоти века всеобщей цифровизации.

Потому складывается впечатление, что Николай Шульгинов скорее компромиссная фигура, назначение которой пока снимает напряжение, замораживает соперничество нефтяных «баронов». Притом что Шульгинову приписывают хорошие деловые отношения с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Конечно, нет ничего более постоянного, чем временное. Но вполне можно допустить, что новый министр ключевой отрасли даст всем заинтересованным сторонам выиграть время до выборов в Государственную думу. Когда придёт время вновь утверждать и переутверждать министров.

Владимир Путин и Борис Ковальчук kremlin.ru

Такое предположение выглядит тем более вполне реалистичным, учитывая, что как бы за скобками нынешнего назначения остался, как утверждают, Борис Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, главы банка «Россия», в котором хранит свои деньги, включая зарплату, сам Владимир Путин. Между тем Борис Ковальчук работал и в банке у своего отца, в 2006 году служил в канцелярии премьера, стоял во главе правительственного департамента. Последние годы возглавляет «Интер РАО ЕЭС», который является основным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии и управления заграничными энергоактивами страны.

Весьма показательно, что первый свой орден Ковальчук-младший получил в возрасте 35 лет «за долголетнюю плодотворную работу». Словом, это был серьёзный кандидат на ключевое российское министерство. К тому же выпускник юрфака СПбГУ, учившийся у Дмитрия Медведева. Однако не исключено, что, с одной стороны, приход в Минэнерго Бориса Ковальчука пока нарушал бы некий баланс между нашими влиятельными группировками. А с другой, дал бы лишний повод говорить о непотизме наших элит, имея в виду уже наличие портфеля министра сельского хозяйства у Дмитрия Патрушева. Словом, пока энергетический штурвал доверен ветерану.

Внимание привлекала и формируемая «татарская вертикаль», как уже обозвали восстановление прежнего казанского тандема Марата Хуснуллина и Ирека Файзуллина. В своё время оба возглавляли Министерство строительства Республики Татарстан. Затем, как мы помним, Хуснуллин перебрался в столицу, где встал во главе строительного комплекса, сменив «вечного» Владимира Ресина. Затем пришёл в правительство на пост вице-премьера, курирующего стройкомплекс уже в масштабах всей страны. Установил, как утверждают, хорошие рабочие отношения с премьером. И вот поднял в правительство своего старого соратника. Сначала на должность первого замглавы Минстроя. В результате уже сам министр Владимир Якушев оказался в «коробочке» старых коллег. И, думается, бестрепетно променял свой пост на положение полпреда в УрФО и члена Совбеза. А Хуснуллин, как говорят в таких случаях, доказал собственное аппаратное влияние.

Впрочем, представляется, что подвижки в кабинете министров продолжатся.